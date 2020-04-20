Власти Крыма не могут справиться с туристами: едут и едут, некоторые умудряются попасть на полуостров незамеченным

Пока власти Крыма пытаются максимально осложнить жизнь приезжим, чтобы не допустить новых случаев завоза коронавируса, любители приключений ищут способы обойти все кордоны и попасть на полуостров незамеченным.

«Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Республики Крым, как в командировки, так и в целях отдыха. Тем более, что все крымские санатории, все места отдыха закрыты», – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов. Впрочем, подобные обращения звучат не впервые, но особого результата не имеют. Например, в минувшую субботу глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что за сутки число въезжающих в Крым выросло на 40%.

Сегодня Аксенов подписал очередной указ, обязывающий всех, прибывающих в Крым:

«2.1. Представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя (далее – Анкета) (приложение 5).

2.2. В случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том числе, о месте пребывания (жительства) в Республике Крым) в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов «горячих линий»: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

2.3. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления с представлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому); 2.4. Соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания)».

И пока глава РК грозит всех въезжающих наказывать за ложь (то есть, недостоверные сведения, указанные в анкетах), в соцсетях идет активное обсуждение, как въехать на полуостров: оказывается, есть сравнительно недорогие варианты, при этом человек избегает встречи с блокпостами, а, следовательно, не заполняет никаких анкет, не попадает в поле зрения полиции и потом не соблюдает никакого карантина.

Отметим, что обсуждение не теоретическое: опытом делятся те, кто уже попал в Крым таким способом.

Кроме того, есть туристы, которые не хотят отказываться от поездки, потому что приобрели невозвратные билеты и теперь не хотят терять деньги: «Примите официальные документы, я не могу сдать билеты, они просто пропадут, а поменять с большой доплатой», – требуют они.

И, поскольку режим ЧС вводить никто не собирается, такие туристы едут в Крым, несмотяр на все призывы и запреты: «В Феодосии полно приезжих! В супермаркете местных очень мало, все стараются сидеть дома. Заезжие «отдыхайки» плюют на все правила, фланируют без повязок, разгуливают по улицам и ездят на море. Для кого карантин???»

Похоже, что справиться с этой ситуацией власти не в состоянии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.04.20

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