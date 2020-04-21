В районе Судака за несколько дней погибло около десятка дельфинов

В окрестностях Судака при траловом ловле рыбы гибнут дельфины.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре реабилитации «Безмятежное море», на минувшей неделе были обследованы 8 белобочек, выброшенные на побережье между мысом Меганом и поселком Морское. Расстояние между некоторыми из найденных животных не превышало 100 – 200 метров.

«Все они были упитанными и демонстрировали поверхностные повреждения, ассоциируемые с попаданием в мелкоячеистые отцеживающие сети, а также свидетельства недавнего кормления (наличие рыбы в ротовой полости, которая застряла под языком, так и не будучи проглоченной). В течение двух суток магазины в Судаке пополнились свежемороженой килькой с актуальной датой вылова, поставляемой предприятием рыбоперерабатывающей отрасли, чье судно, в том числе, осуществляло лов в Судакской акватории в период гибели китообразных, – сообщают активисты Центра. – Параллельно с ним промысел ведут еще минимум 4 судна.

Распределение вероятных областей гибели белобочек (исходя из их состояния, мест обнаружения и учитывая погодные условия), совпадают со статистикой перемещений траулеров, полученной из системы мониторинга судов в онлайн-режиме за эти же даты. К сожалению, согласно существующим правилам рыболовства, единственное, за что можно ухватиться – это невыполнение рыбаками таких действий, как занесение информации о прилове животного запрещенного вида в промысловый журнал и остановка активности на конкретном участке в течение 24 часов. В контролирующие структуры будет направлено обращение».

Специалисты отмечают, что китообразные крайне уязвимы перед таким видом антропогенной деятельности, обладая большой продолжительностью жизни и ограниченным потенциалом для увеличения популяции.

«Проблемы прилова и гибели дельфинов уже очень долгое время игнорируются и недостаточно документируются; его трудно контролировать, поскольку он происходит вдали от портов и рыбных рынков, и далеко от поля зрения общественности», – отмечают в Центре и призывают оказать влияние на ситуацию, максимально ограничив или отказавшись от употребления продуктов промышленного рыболовства.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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