Привезут, изолируют, а потом пропесочат: крымчан начинают организовано вывозить из-за границы

В Крым организованно начинают возвращаться жители полуострова, из-за коронавируса застрявшие за границей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня из Таиланда должен прибыть борт, на котором 18 крымчан доставят в Ростов-на-Дону.

Напомним, в этой стране находится более 20 жителей полуострова, но некоторые из них отказались лететь, так как не захотели последующие две недели провести в обсерваторе. Еще один человек попал в более сложную ситуацию: время вылета изменили, и он не успел добраться до аэропорта.

В результате, на борту оказались 14 жителей РК и 4 севастопольца. В Ростове им предоставят автобус и отправят на полуостров. На Крымском мосту вернувшихся встретит патруль, который сопроводит их до обсерватора в Евпатории.

Сто будет с теми, кто отказался лететь или не успел на самолет, не уточняется.

Решается вопрос по Индии – там в данный момент находится около 30 крымчан.

«По всему миру застряли крымчане: из Америки пишут, и везде… – сообщила сегодня вице-премьер РК Елена Романовская. – Сегодня было предложение штрафовать туристические компании, отправлявшие людей за границу. Тем не менее, сознательность людей, которые в начале – середине марта, зная, какая ситуация во всем мире, улетали по туристическим путевкам, тоже вызывает большие вопросы. А сегодня кто-то даже не может выкупить билеты и вернуться обратно, потому что совершенно другие цены, а туристическая компания отказывается компенсировать».

Вывезти из-за границы попытаются, по возможности, всех крымчан, но не исключено, что некоторым устроят «показательную порку»: «Пару историй надо, может быть, показать, как попали в капкан из-за своей самоуверенности и невнимания к тому, что происходит вокруг», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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