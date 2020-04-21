Украина предъявила Эстонии претензии из-за принадлежности Крыма

В Эстонии выпустили учебники, в которых Крым обозначается как часть России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о пособиях по английскому языку.

Конгресс украинцев потребовал, чтобы министерство образования Эстонии «приняло меры».

Чиновники в свою очередь предложили издательству изъять страницы с картой и вшить новые либо перепечатать весь тираж.

«Сейчас мы взвешиваем это предложение и обязательно на него ответим. Вероятно, что нам именно так и придется поступить, – цитирует ERR главу издательства. – Насколько это затратно? Скажу так, что это довольно дорого: напечатать новые учебники обойдется в 10 – 20 тысяч евро».

Таллин, Платон Ефимчук

Таллин. Другие новости 21.04.20

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