В Крыму пропали трое детей

В Крыму полиция разыскивает троих пропавших детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, мальчики 14, 13 и 10 лет ушли из дома в Симферопольском районе и до сих пор не вернулись.

Дети воспитываются в приемной семье, так как у всех троих родители лишены родительских прав. Старшие мальчики уже убегали от опекунов и пытались добраться до родителей, либо приходили к другим родственникам.

Представители надзорных органов заявляют, что приемная семья – благополучная. Опекуны никаких жестких мер к воспитанникам не применяли.

Подростков разыскивает полиция.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.04.20

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