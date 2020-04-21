В Ялте из-за коронавируса пришлось заменить всех волонтеров

В Ялте пришлось заменить всех волонтеров, доставляющих продукты питания и лекарства пожилым и горожанам, страдающим хроническими заболеваниями.

Как уже сообщал «Новый День», коронавирус подтвержден у семейной пары, работавшей волонтерами. Как уверяет глава городской администрации Иван Имгрунт, заразились они не от тех, кого обслуживали.

Напомним, инфицированные утверждали, что за пределы региона не выезжали и с больными коронавирусом не контактировали.

Однако выяснилось, что к ним в гости приезжал знакомый из другого региона страны, и у него был подтвержден коронавирус.

Сейчас пара и двое их детей находятся в инфекционной больницы, а 34 человека, контактировавшие с ними, отправлены на домашний карантин.

Чтобы обезопасить чиновников, волонтерский штаб перенесли из здания городской администрации, а всех волонтеров полностью заменили, заявил Имгрунт.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.04.20

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