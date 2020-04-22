В Крыму подтверждены новые случаи заражения, контактных более сотни

В Крыму за сутки подтверждены 5 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», двое заболевших были инфицированы в уже зарегистрированных очагах в Симферополе и Красногвардейском районах.

Еще один инфицированный – житель Бахчисарайского района был госпитализирован в железнодорожную больницу Симферополя с пневмонией. В соответствии с распоряжением Роспотребнадзора его обследовали на коронавирус, и подозрение подтвердилось.

В результате больницу пришлось закрыть на карантин: других пациентов переводят в горбольницу №7, медперсонал отправлен в обсерватор.

Еще два случая заражения зафиксированы в Джанкойском и Сакском районах.

На сегодняшний день по всем пяти зараженным выявлен круг контактов – 111 человек. Список не окончательный, так как один из инфицированных успех побывать на похоронах, другой – на дне рождения. И сейчас пытаются установить всех, кто контактировал не только с самими заболевшими, но и с теми, кто присутствовал на этих мероприятиях.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксирован 51 случай заболевания коронавирусом.

Симферополь, Лиана Макоба

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