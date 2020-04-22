В Севастополе выросло число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в Севастополе выросло до 19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина контактировал с уже заболевшим и находился в обсерваторе. Инфекцию у него выявили только по итогам второго теста.

С момента регистрации первого заболевания в Севастополе от инфекции излечились 5 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 22.04.20

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