«Переговоров не вести!» Правительство Крыма меняет правила вывоза жителей полуострова из-за границы

Власти Крыма не будут организовывать вывоз из-за границы жителей республики, если те не подпишут документы об обязательном помещении на 14 дней в обсерватор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Ростове-на-Дону приземлился самолет из Бангкока, на борту которого находились 18 крымчан. О том, что по прибытию на полуостров им придется 14 дней провести в обсерваторе, всех предупредили еще до вылета. В результате, несколько человек, не пожелавшие выполнить это требование, остались в Таиланде. Остальные с условиями согласились.

Но не успел самолет приземлиться в Ростове, как начал зреть «бунт». «Тут же нашлись «юристы», которые заявляют: «Мы не должны ехать в обсерватор». Люди непорядочные, верить им на слово нельзя, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Мало того, что выехали, нарушив все рекомендации, по-свински себя вели. Сейчас еще окажется, что по украинским биометрическим паспортам выезжали. Они не называют оператора, не говорят, кто в данном случае вывез. Сейчас еще выскочит, что через Киев улетали. Патриоты так называемые».

Аксенов поручил внести изменения в соответствующий указ и без письменного уведомления, что они ознакомлены с тем, что будут помещены в обсерватор, в группы возвращающихся из-за границы никого не включать. «Даже переговоров не ведите. Пусть они там сидят в обсерваторе, – поручил Аксенов. – Мы тут ночами не спим, стыкуем ситуацию, просим, обзваниваем полстраны, все включаются в процесс, чтобы их привезти. То есть ни стыда, ни совести. Обещают, что угодно, но как только доехали до дома, все забыли».

Отказ ехать в обсерватор – это не единственная проблема, возникшая с туристами из Таиланда. Одна семья потребовала обеспечить ребенку дистанционное обучение в изоляции. «Вопрос: как они обеспечивали обучение полтора месяца в Таиланде», – прокомментировала ситуацию вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Прилетевших из Таиланда возьмут под усиленную охрану, тех, кто будет сопротивляться размещению в обсерваторе, поместят туда принудительно – по решению суда.

Новую группу крымчан – из Индии – будут вывозить уже по новым правилам.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.04.20

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