Украина продлила карантинные меры

Карантинные меры на Украине продлили до 11 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день на Украине официально зарегистрированы 6 тысяч 592 заболевших коронавирусом, умерли 174 человека.

По словам Шмыгаля, продлевая ограничительные меры, кабмин опирался «на моделирование аналитиков Украины и данные ВОЗ, которые свидетельствуют о том, что пик заболеваемости может наступить в начале мая».

Карантин снимут если, во-первых, в течение 10 дней в стране не будет меняться процент выявленных случаев заболевания или суточный прирост заболеваемости будет колебаться в пределах 5%. Во-вторых, заполняемость больниц пациентами с Covid-19 не будет превышать 50%.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 22.04.20

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