В Севастополе из-за одного из «нулевых пациентов» заразились уже 11 человек

В Севастополе подтверждены еще 6 случаев заболевания коронавирусом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», все инфицированные – пациенты больницы имени Даши Севастопольской.
Напомним, горожанин слетал в Москву на лечение, когда в столице уже был введен режим самоизоляции. Его сопровождали два человека. Вернулись севастопольцы 1 апреля, а через несколько дней инициатор поездки в Москву почувствовал себя плохо.
7 апреля его госпитализировали с симптомами ОРВИ в горбольницу №3 и сделали тест на коронавирус, результат оказался положительным.
Больницу перевели в режим обсерватора, у пациентов, которые находились в одном отделении с заболевшим, врачей и медперсонала взяты анализы. И вот уже у 11 человек, кроме «нулевого пациента», подтвержден коронавирус.
Всего в Севатополе с начала эпидемии зафиксировано 25 случаев коронавирусной инфекции.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 22.04.20
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