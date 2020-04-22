Власти Крыма признали: с дистанционным образованием возникли проблемы

Власти Крыма заявили о проблемам в организации дистанционного образования. Это сегодня констатировали и глава Рок, Сергей Аксенов и глава республиканского министерства образования Валентина Лаврик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымские школы массово перешли на удаленную схему работы с 6 апреля. С тех пор родители заваливают правительство республиками всевозможными жалобами, главные их которых: учителя ничего не объясняют, процесс обучения взвалили на родителей, объем заданий слишком большой, а сроки их сдачи слишком короткие.

«В новых условиях, действительно, у образования очень много проблем», – отметила Валентина Лаврик.

Чтобы сократить нагрузку на школьников и «освободить больше времени на интеллектуально сложные предметы», с 20 апреля прекращены занятия по ряду направлений. В число второстепенных и «несложных» наряду с ОБЖ, основами православной культуры, физкультурой и технологией попали информатика, астрономия, а в младших классах иностранный язык.

При этом выяснилось, что далеко не все школы могут работать с использованием компьютерных технологий: лишь в каждом 4-м учебном заведении освоили электронные журналы и дневники, позволяющие быстро обмениваться информацией и контролировать учебный процесс как преподавателям, так и родителям.

Большая часть школ использует для общения электронную почту. Кто-то взаимодействует с учениками только через соцсети, а есть и такие, кто организует учебный процесс по телефону.

При этом выяснилось, что не у всех учителей есть дома компьютер или ноутбук. Им министерство рекомендует попросить оргтехнику у руководства школы, оформив ответственное хранение либо работать из учебного заведения.

Соответствующим оборудованием не обеспечены и школьники: 465 семей заявили, что им необходим компьютер, ноутбук или планшет. 169 из них относятся к категории малообеспеченных и должны получить гаджеты за счет республиканского бюджета. Остальным придется решать вопрос самостоятельно.

Еще около 2 тысяч школьников не могут включиться в процесс дистанционного обучения из-за того, что у них банально нет интернета.

Пришлось правительству вмешиваться и в график работы школьников: многие учителя требовали сдать домашнее задание до 18 или даже до 15 часов текущего дня. Это было очень удобно для учителей, но нервировало школьников и родителей. Лаврик подчеркнула: работа должна быть готова к следующему уроку, требовать ее раньше недопустимо.

Симферополь, Лиана Макоба

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