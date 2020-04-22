Украинским олигархам дали в России зеленый свет

Правительство России исключило из списка физических лиц, в отношении которых в РФ действуют санкционные меры, украинского олигарха, совладельца холдинга «Метинвест» Вадима Новинского и его соратника по «Оппозиционному блоку», владельца группы «УкрМет» Андрея Киселева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по некоторым данным похлопотал за них перед российским руководством Виктор Медведчук.

Новинский (настоящая фамилия Малхасян) родился в Новгородской области, учился в Ленинграде, начинал карьеру в Петрозаводске, в 1996 году начал заниматься бизнесом и сотрудничать с Украиной.

Личный друг Виктора Януковича и владельца Лукойла Вагита Алекперова (при посредничестве которого в середине 2000-х годов получил гражданство Болгарии). Крупный миноритарий Лукойла (до сих пор) и Газпрома. Близкий друг и партнер российского олигарха Сергея Янчукова (зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого).

В 2012 году получил украинское гражданство и сразу же стал депутатом Верховной Рады и лоббистом «Московской украинской партии».

До сих пор является одним из крупных спонсоров Троице-Сергиевой лавры. В бытность Юрия Чайки генеральным прокурором входил в его близкий круг, неоднократно встречался с Патриархом Кириллом.

По информации telegram-канала «Кремлевский безБашенник», Новинский попал в опалу за поддержку стратегий Рината Ахметова по выводу капитала из Донбасса, а освобожден из-под санкций в рамках договоренности Дмитрия Козака с руководством Украины о скрытом инвестировании Ахметова в ЛНР/ДНР и поддержке интересов «Московской украинской партии» в Киеве.

При этом Новинский является конечным бенефициаром до 15% бизнеса в Севастополе, включая Балаклавское рудоуправления. «Это предприятие (с разной степенью активности) претендует на участие в редевелопменте территории президентского проекта туристического центра в Балаклаве, которая отдана под планировку и кластеризацию Ротенбергам», – пишет Крымский канал.

Предполагается, что в ближайшее время Россия снимет санкции с еще нескольких украинских бизнесменов.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 22.04.20

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