Бардак и бездействие: в администрации Судака нашли массу нарушений

Администрация Судака более трех лет не проводила инвентаризацию муниципальных земельных участков, что позволяет использовать землю незаконно, не по целевому назначению, а часть участков не используется продолжительное время.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», контрольно-счетная палата проверила эффективности распоряжения городскими земельными ресурсами, а заодно проанализировала законность и результативность использования средств, выделенных в 2018 – 2019 годах управлению имущественных и земельных отношений в рамках программы «Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городской округ Судак на 2019-2023 годы». И обнаружила массу нарушений. Отчет опубликован на официальном сайте администрации.

В частности, выяснилось, что в Судаке реестр муниципального имущества в части земельных участков вообще не сформирован. Реестр земельных участков городского округа Судак заполнен только на 10,26% от общей площади земель: из 2 тысяч 632,2012 га учтена только 1 тысяча земельных участков, общая площадь которых составляет чуть более 270 га.

В Реестре казны информация и вовсе заполнена на 5,91%.

« Установлено системное бездействие при взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки, не используется возможность досрочного расторжения договора аренды по требованию арендодателя, по решению суда в случаях, когда арендатор более двух раз подряд, по истечении установленного договором срока платежа, не вносит арендную плату, – говорится в отчете. – На проверку не предоставлен журнал, по которому можно было бы отследить работу по взысканию долга (претензии должникам и служебные записки в отдел правового обеспечения, с отражением результата проделанной работы)».

Администрация Судака не взыскала в бюджет более 7 млн рублей задолженности, а 4,5 млн рублей вообще не было учтено. Все это проверяющие расценили как ущерб бюджету.

В числе нарушений отмечается и то, что сотрудники администрации корректируют данные задним числом, нарушая принцип достоверности бюджетного и бухгалтерского учета.

Судак, Олег Яковенко

Судак. Другие новости 23.04.20

Песков вернул Зеленского к Минским соглашениям. / Отдайте границу! Зеленский бросил вызов Москве в Донбассе. / Украинским олигархам дали в России зеленый свет. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»