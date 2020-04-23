Сходили на похороны: крымчанин передал коронавирус родственнику, под подозрением еще более сотни

В Крыму подтверждены 2 новых случая коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба заболевших заразились в семейных очагах.

Жительница Сакского района передала инфекцию мужу, второй заболевший – родственник жителя Бахчисарайского района, госпитализированного в железнодорожную больницу Симферополя.

По бахчисарайскому очагу могут быть еще заболевшие: первый инфицированный принимал участие в похоронах. На данный момент выявлено 115 человек, контактировавших с ним. 35 из них – медики.

Симферополь Апрель 23, Лиана Макоба

Симферополь Апрель 23. Другие новости 23.04.20

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