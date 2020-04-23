Крымчанам разрешат постричься и заняться ремонтом

В Крыму разрешили работать ряду предприятий бытового обслуживания и магазинов, торгующих непродовольственными товарами. Об этом было заявлено сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 мая власти РК обещают открыть парикмахерские и салоны красоты,

пункты по ремонту компьютерной техники, бытовых приборов и обуви,

химчистки,

магазины стройматериалов, сантехники и электротехники,

магазины автозапчастей,

организации, занимающиеся кадастровой деятельностью,

архитектурные бюро и организации инженерно-технического программирования.

Руководство предприятий и организаций, относящихся к перечисленным секторам, должны уведомить правительство области о намерении начать работу и подписать согласие на проведение внеплановых проверок по соблюдению санитарных норм, касающихся профилактики распространения коронавируса.

Работодатели должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты, обеспечить в рабочих помещения дезинфекцию и возможности соблюдения социальной дистанции как сотрудниками, так и клиентами.

Симферополь Апрель 23, Лиана Макоба

Симферополь Апрель 23. Другие новости 23.04.20

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