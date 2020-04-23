США: Подготовка украинской армии к войне с Россией продолжается в условиях пандемии

Петагон продолжает обучение украинских Сил специальных операций в Донбассе во время распространения коронавирусной инфекции.

Американские инструкторы помогают украинским спецподразделениям готовиться к масштабной войне с Россией и одновременно перенимают у своих «коллег» опыт ведения боевых и диверсионных действий против ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в специальном «обращении для украинского народа» заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США на Украине Томас Воффорд.

«В эти времена COVID-19 партнерство между Украиной и США в области обороны продолжается и даже укрепляется. Сейчас тренинги, которые проводят наши силы специальных операций для Украины, безостановочно продолжаются. Конечно, с применением соответствующих средств индивидуальной защиты.

Для нас – это честь делиться с Украиной лучшим опытом, чтобы помочь украинским силам специальных операций усовершенствовать навыки, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы также благодарны нашим украинским партнерам за их уроки для нас.

США заодно с народом Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности, против российской агрессии. Слава Украине!», – приводит «ПолитНавигатор» слова американского военного атташе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.20

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