В Севастополе сотрудники госучреждения предстанут перед судом за вымогательство и мошенничество

Сотрудники Севатодора предстанут перед судом за вымогательство и мошенничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский Автодор». Его обвиняют в покушении на получение взятки через посредника группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, подстрекательстве к вымогательству, двух эпизодах мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Кроме того, завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, которому следствие вменяет совершение мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району города Севастополя установлено, что к сотруднику Севавтодора обратился местный житель, представляющий интересы фирмы, с предложением закупить у компании запчасти для дорожной техники. Сотрудник сообщил об этом замдиректора и начальнику отдела размещения государственных заказов, которые за содействие в заключении договоров потребовали у предпринимателей взятку в размере 250 тысяч рублей. Представитель фирмы от роли посредника отказался.

Когда эта схема была сорвана, замдиректора, используя свое служебное положение, путем уговоров и угроз подстрекал начальника отдела «выбить» у сотрудника Севавтодора 225 тысяч рублей, угрожая в случае отказа распространить в отношении последнего сведения, порочащие его честь, достоинство и подрывающие репутацию. Сотрудник, восприняв угрозу реально, передал начальнику отдела деньги, которые в дальнейшем должностные лица распределили между собой.

Также в ходе следствия выяснилось, что замдиректора и начальник отдела с привлечением предпринимателя организовали мошенническую схему по заключению контрактов на поставку товаров для нужд Севавтодора по завышенной цене. В результате, ГБУ был причинен материальный ущерб на сумму свыше 1,7 млн. рублей. Данную разницу, полученную в результате завышения цен, сообщники разделили между собой.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела размещения государственных заказов ГБУ «Севастопольский автодор» в связи с заключением им досудебного соглашения со следствием выделено в отдельное производство, по нему следствие продолжается.

Симферополь Апрель 23, Лиана Макоба

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