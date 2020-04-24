У большинства зараженных коронавирусом крымчан инфекция протекает в скрытой форме

В Крыму подтверждены еще 4 коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все четверо заразились в уже выявленных очагах – это Джанкой, Ялта и Бахчисарай. У всех инфекция протекает в бессимптомной форме, выявили только в ходе обследования контактов уже заболевших.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, бессимптомное течение отмечается более чем у половины зараженных. Несмотря на то, что инфекция у них никак не проявляется, они могут передавать коронавирус другим. Поэтому все должны быть изолированы.

Симферополь, Лиана Макоба

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