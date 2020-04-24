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Пятница, 24 апреля 2020, 11:06 мск

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Мохнатая аленка угрожает «добить» поврежденные заморозками сады Крыма

Садам Крыма угрожает новая напасть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того как большую часть плодовых деревьев и озимых посевов повредили весенние заморозки, выжившим начали угрожать вредители.

Управление «Россельхознадзора» по Республике Крым предупредило аграриев о возможном нашествии аленки мохнатой. Этот невинный на первый взгляд пушистый жук питается цветками плодовых деревьев – абрикосов, персиков, черешни, вишни, сливы, груши и так далее, выедая тычинки и пестики. Не брезгует аленка и посевами озимых рапса и горчицы.

«Для предупреждения массового распространения вредителя руководителям хозяйств необходимо организовать мониторинг сельскохозяйственных посевов и насаждений», – заявили в ведомстве, рекомендовав бороться с мохнатым вредителем пестицидами и агрохимикатами, разрешенными к применению на территории России.

Симферополь, Лиана Макоба

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