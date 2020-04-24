В Крыму разыскивают около 200 человек, нарушивших карантин: это те, кто недавно приехал из-за пределов региона и должен был в течение 14 дней ни под каким предлогом не покидать место жительства или пребывания.

Как уже сообщал «Новый День», сначала такое требование власти РК ввели для вернувшихся из-за границы, потом распространили его на приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь условие действует для всех въезжающих на полуостров.

Однако ни крымчане, ни приезжие самодисциплиной похвастаться не могут.

Так, в данный момент на карантине должны находиться несколько тысяч человек. Вчера полиция проверила 848 адресов, 203 человек в указанных ими же самим местах не оказалось. Отметим, что эти люди могут быть инфицированы коронавирусом.

Разыскивают нарушителей с помощью тотальных проверок. Накануне такую проверку всех находившихся вне дома устроили в Феодосии. Обнаружили 33 нарушителя. В том числе и приезжих. Выяснилось, что двое при заполнении въездных анкет указали совсем не тот адрес, по которому на самом деле отправились. Их привлекут к административной ответственности и оштрафуют на максимально возможные суммы.

Симферополь, Лиана Макоба

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