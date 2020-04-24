Курировать градообразующие сферы Симферополя будет «человек Нахлупина»

В Симферополе появился седьмой вице-мэр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты Симферопольского городского совета согласовали кандидатуру Виктории Глобы на должность заместителя главы городской администрации.

Новый вице-мэр будет контролировать сферы капитального строительства; транспорта, связи и организации дорожного движения, а также заниматься предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и взаимодействовать с правоохранительными органами.

Объясняя, почему столь брутальный сектор будет курировать женщина, глава города Елена Проценко отметила: «Глоба Вероника Владимировна имеет стаж работы на муниципальной службе более 6 лет».

Напомним, Глоба считается человеком бывшего вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, арестованного осенью 2018 года по обвинению в получении взятки (в феврале текущего года ему изменили меру пресечения на домашний арест, срок которого истекал 16 апреля. 14 апреля Московский городской суд принял новое решение о мере пресечения для Нахлупина, какое – не сообщается. Но оно вчера было обжаловано).

До задержания Нахлупина Глоба работала в управлении реализации федеральных, региональных и муниципальных программ аппарата Совета Министров Республики Крым. А после его ареста стала генеральным директором ООО «ИРИЙ САД», принадлежащего жене бывшего вице-премьера. Основными заказчиками компании выступают детские сады и прочие бюджетные организации Симферополя. Однако в августе компанию возглавила сама учредитель Виктория Нахлупина. Кстати, в числе прочего она владеет парой фирм, занимающихся разработка гравийных и песчаных карьеров.

И вот теперь ее бывшая сотрудница будет курировать дорожную сферу.

Симферополь, Лиана Макоба

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