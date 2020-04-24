Крымчанин сжег родную сестру и ее двухлетнего ребенка

Житель Крыма сжег родную сестру и ее двухлетнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Раздольненском районе около 4 часов утра.

Накануне мужчина, живший с семьей 30-летней сестры, поспорил с ней по вопросу владения недвижимостью. Ночью он поджег дом и скрылся. Когда пожарные разобрали завалы, они обнаружили женщину и ее сына без признаков жизни. Муж погибшей госпитализирован с сильными ожогами. Он в коме.

Поджигателя нашли недалеко от дома. Он мертв.

Несмотря на гибель предполагаемого виновника, возбуждено дело по факту убийства двух лиц, среди которых малолетний ребенок, заведомо находящийся для виновного в беспомощном состоянии, совершенного с особой жестокостью общеопасным способом (пункты «а», «в», «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ). На месте ЧП работают руководство и сотрудники Раздольненского межрайонного следственного отдела, руководство и следователи-криминалисты управления криминалистики ГСУ СК РФ и МВД.

Следователи дать правовую оценку госслужбам и органам профилактики на предмет надзора за социально опасным гражданином и обеспечения безопасности семьи с малолетним ребенком.

Симферополь, Лиана Макоба

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