В Севастополе медсестра сбежала из-под карантина по коронавирусу из-за смерти сына

В Севастополе медсестра пыталась сбежать из-под карантина из-за гибели сына.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина работает в больнице №3 имени Даши Севастопольской, закрытой на карантин из-за выявления коронавируса у одного из пациентов. С 13 апреля медсестра вместе с другими контактными коллегами находится в пансионате «Изумруд», оборудованном под обсерватор.

Неожиданно ей позвонили и сообщили, что ее сын погиб. Парень накануне отправился отдыхать на Яшмовый пляж в районе мыса Фиолент. И исчез. В этот жен день с пляжа поступил вызов спасателям, что тонет человек. Когда они прибыли на место, на пляже никого не было. По ряду обстоятельств полиция сделал вывод, что тонувший человек и есть сын медсестры, находящейся в обсерваторе.

Узнав о гибели сына женщина разбила стеклянную дверь пансионата и сбежала. Ее – всю окровавленную – задержали. У нее диагностированы резаные раны голени, предплечья и лучезапястного сустава. Сейчас женщина находится в шоке, за нею наблюдают врачи.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 24.04.20

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