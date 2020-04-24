Число заболевших коронавирусом в Севастополе увеличилось до 26. Об этом заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина вернулся из региона с высоким уровнем инфицирования и ушел на карантин. Через некоторое время у него развилась пневмония. Севастопольца госпитализировали в инфекционную больницу и сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Врачи расценивают его состояние как средней степени тяжести.

С начала эпидемии из больницы выписали 6 инфицированных севастопольцев.

Севастополь, Лиана Макоба

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