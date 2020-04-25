Крым рискует остаться без больниц: из-за коронавируса медучреждения закрывают один за одним

В Крыму есть риск остаться без больниц. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждены 10 новых случаев коронавируса. Один из них – лифтер из красногвардейской больницы, где был обнаружен пациент с коронавирусом, при этом с зараженными он не общался, средства индивидуальной защиты использовал. Вторая женщина работала в этой больнице и была инфицирована. Предварительное число контактов – 70 человек. Решается вопрос о переводе больницы в режим обсерватора.

Третий человек – выявленный очаг в Джанкойском районе.

Еще четверо, в том числе трое детей, заразились в семейном очаге в Сакском районе. Еще один инфицирован в семейном очаге в Бахчисарае. Напомним, «нулевой пациент» из этого очага был госпитализирован с пневмонией в железнодорожную больницу Симферополя. За сутки в учреждении выявлены еще 2 заболевших.

Больницу перевели в режим обсерватора, контактные – 167 пациентов и врачей.

«У нас есть риск остаться без больниц. Три больницы Симферополя если закроются, свободная жизнь закончится. Возможности нашей медицины ограничены», – прокомментировал ситуацию глава РК Сергей Аксенов и призвал не нарушать правила безопасности и соблюдать режим самоизоляции: большинство очагов инфекции в Крыму возникло из-за безалаберности крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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