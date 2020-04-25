Бунт в Керчи: муниципальное предприятие требует аренду с предпринимателей, не имеющих права работать

В Керчи предприниматели устроили несанкционированную акцию протеста против ограничения их деятельности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недовольные запретом на работу люди собрались около центрального рынка.

«Согласно договору о предоставлении торгового места с МУП «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг», людям, реализующим группу товаров, не вошедших в список первой необходимости, приходится оплачивать торговую площадь, – пояснил глава администрации Керчи Сергей Бороздин. – С предпринимателями проведена разъяснительная работа по поводу принимаемых администрацией города Керчи и ДРСПУ мер в части поддержки малого бизнеса.

Так, на ближайшую сессию Керченского городского совета Администрацией города Керчи подготовлен проект решения «О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами недвижимого имущества (в том числе земельных участков), находящегося в муниципальной собственности муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», в котором указаны условия освобождения от арендной платы на период введения ограничительных мер по COVID-19».

Почему это не было сделано ранее, хотя подобные решения уже давно приняты на республиканском уровне, чиновник не пояснил. Несмотря на накаленную обстановку, городские власти предоставлять предпринимателям льготы явно не торопятся: заседание Керченского городского совета запланировано на 30 апреля.

Керчь, Анна Карпенко

Керчь. Другие новости 25.04.20

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