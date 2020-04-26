В Крыму в режим обсерватора переводится еще одна больница

В Крыму переводят в режим обсерватора терапевтическое отделение горбольницы Алушты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в РК подтверждено 2 новых случая коронавируса.

Один получил инфекцию в уже известном очаге в селе Верхоречье Бахчисарайского района. Напомним, там на похоронах присутствовали 115 человек, и с момента выявления первого заболевшего ежедневно регистрируются новые случаи.

Вторая инфицированная – 95 летняя жительница Алушты была госпитализирована в терапевтическое отделение местной больницы. Поскольку у нее подтвержден коронавирус, отделение перевели в режим обсерватора. В отделении находятся 15 медиков и 2 пациента.

Однако круг уже выявленных контактов составляет 105 человек. Откуда пенсионерка получила инфекцию, выяснить пока не удалось. Сама женщина подключена к ИВЛ.

Кроме того, принято решение о переводе в режим обсерватора Красногвардейской больницы: там на карантине находятся 89 медиков и более 60 пациентов.

В аналогичном режиме работает и симферопольская железнодорожная больница.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 25.04.20

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