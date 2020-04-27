В Крыму зараженная корнавирусом сотрудница больницы несколько дней ходила на работу

За сутки в Крыму выявлен еще один человек, инфицированный коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», женщина работает в Кировской больнице, но несмотря на принадлежность к медицинской сфере, проявила безответственность. Симптомы ОРВИ у нее проявились 19 апреля, но она еще 3 дня ходила на работу, а за медицинской помощью обратилась только 24 апреля.

Поскольку работала она в отделе медстатистики, круг контактов оказался сравнительно небольшим. Тем не менее, от работы отстранены 26 сотрудников больницы, включая главврача, у которого уже больная сотрудница подписывала документы.

Два близких контакта – муж и сын заболевшей женщины – госпитализированы. Источник инфекции пока не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 26.04.20

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