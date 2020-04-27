В Крыму задержали наркокурьера с хорошей фантазией

В Джанкое задержали наркокурьера с хорошей фантазией.

Как сообщили РИА «Новый День» МВД по РК, 33-летний мужчина делал закладки нароктических веществ и подходил к процессу креативно: пакетики он прятал на деревьях, в стыках дренажных систем и даже панцирях улиток. Более того, он усовершенствовал «конструкцию» пакетиков так, чтобы их можно было быстро и незаметно крепить к металлическим элементам.

В автомобиле задержанного обнаружено 97 свертков с порошкообразным веществом. Мужчина рассказал, что информацию о местонахождении партии наркотика, которую предлагалось сбыть бесконтактным способом, он получил через один из мессенджеров. В качестве отчета для получения денег он должен был таким же способом передать координаты и фотографии оборудованных «тайников».

Скрывать места закладок наркокурьер не стал: всего у него изъяли 121 полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

Крымчанину грозит до 20 лет лишения свободы.

Джанкой, Олег Яковенко

Джанкой. Другие новости 27.04.20

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