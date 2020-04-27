Нарушена техника безопасности: в Севастополе растет число случаев COVID-19

В Севастополе подтверждено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие заразились в уже зарегистрированных очагах. Двое – это родственники сотрудницы инфекционного госпиталя, у которой подтвердился коронавирус. Третий – сотрудник инфекционной больницы. «Очевидно, тоже где-то была нарушена техника безопасности», – прокомментировал ситуацию врио губернатора Михаил Развожаев.

Еще двое – строители госпиталя в Омеге, они находились в одной комнате с первым заболевшим строителем.

Всего в Севастополе зафиксированы 36 случаев заражения COVID-19. 7 человек уже выздоровели.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 27.04.20

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