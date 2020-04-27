Украинская армия провела учения по захвату населённых пунктов Крыма

Вооружённые силы Украины (ВСУ) провели учения по захвату населённых пунктов в приграничной с Крымом Херсонской области, которая по климатическим условиям, рельефу и социальной инфраструктуре имеет большое сходство с северной частью российского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отработке «молниеносных бросков» через пограничные минные поля и заграждения, захвату небольших городов и сёл, а также ведению уличных боёв отрапортовали в министерстве обороны Украины.

«Артиллерия нанесла огневое поражение по скоплению техники и личного состава противника, с помощью танков были уничтожены укрепления, подразделения сил поддержки обеспечивали проходы сквозь минные поля и выполнение задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы. И только потом в наступление пошла морская пехота», – доложили о ходе учений в штабе ВСУ.

По словам украинских военных, при планировании захватов населённых пунктов якобы учитывались «вопросы сохранения жизни гражданского населения».

«Тематика учений очень актуальна и важна сегодня. Поэтому при планировании были учтены вопросы сохранения жизни гражданского населения и важной инфраструктуры. Поэтому командир и подчиненные ему подразделения должны были действовать, исходя из этих условий и эффективно используя имеющееся вооружение», – приводит «Политнавигатор» слова командира бригады морской пехоты ВМСУ Андрея Гнатова.

Симферополь, Иван Капустин

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