В Крыму опять ожидаются заморозки

В Крыму снова ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ночью и утром 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -3 градусов Цельсия.

Минусовые температуры ожидаются сегодня ночью и в Симферополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.04.20

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