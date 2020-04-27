В Крыму опять ожидаются заморозки

В Крыму снова ожидаются заморозки.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, ночью и утром 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки до -3 градусов Цельсия.
Минусовые температуры ожидаются сегодня ночью и в Симферополе.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 27.04.20
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