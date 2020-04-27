В Крыму социальная напряженность выросла в 2 раза

В Крыму в 2 раза возросла социальная напряженность. Об этом сегодня заявил заместитель главы министерства труда и социальной защиты РК Леонид Михалевский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число официально зарегистрированных безработных в республике на сегодняшний день составляет 8.% тысяч: за месяц этот показатель вырос почти на 22%. В свою очередь, число предложений на рынке труда снизилось на 18%. И если раньше на одного безработного приходилось 2 – 3 вакансии, то сейчас – 1 – 2.

«Социальная напряженность возросла с 0,4% до 0,8%», – констатировал Михалевский.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.04.20

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