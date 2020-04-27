Развожаев ввел в Севастополе масочный режим и проезд по QR-коду: масок нет, сервиса генерации кодов – тоже (ВИДЕО)

В Севастополе ужесточают ограничительные меры, введенные в связи распространением коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отныне, чтобы попасть в город или выехать из него нужно будет предъявить пропуск с QR-кодом.

«Есть две ситуации, при которых люди могут въехать или выехать из города. Выехать они могут, если у них есть справка, подтверждающая, что они работают на территории республики Крым. Въехать можно, если есть пропуск (бумажный или электронный), подтверждающий возможность работать в Севастополе. Все иные случаи только через отдельный электронный пропуск, который будет выглядеть как QR-код. Если электронного пропуска нет, то граждан не выезжает и не въезжает в Севастополь», – заявил сегодня врио губерантора Михаил Развожаев.

QR-код можно будет получить на портале правительства через специальный сервис. Правда, он еще не разработан. Решить вопрос обещают в ближайшие дни. Тех, у кого не окажется пропуска, но они будут настаивать на необходимости попасть в Севастополь, будут направлять на двухнедельный карантин в обсерватор – платно.

Кроме того, вводится обязательный масочный режим в магазинах и общественном транспорте. При этом губернатор не уточняет, где взять маски, а горожане возмущаются: в аптеках их не найти, а в других торговых точках продают за бешеные деньги.

Поэтому в соцсетях набирает популярность видео, как сделать маску быстро и недорого: нужны только бинт, банковская резинка и 3 человека.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 27.04.20

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