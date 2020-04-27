Шпион, выйди вон! Глава Симферополя собирается вести тайные переговоры на рабочем месте

Руководство Симферополя собирается вести тайные переговоры и опасается шпионов: мэрия заключает договор на поставку и установку оборудования для защиты от прослушивания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновники торопятся: на раскачку потенциальным участникам конкурса не дали и 10 дней. Вечером 13 апреля закупка была объявлена, а уже 23 апреля торги состоялись.

Заявились всего две конторы. Администрация готова была заплатить за услуги 116 тысяч рублей, но в ходе спора за контракт цену «уронили» до 94,5 тысяч, то есть сумму снизились почти на 23%.

Теперь победитель должен будет установить и подключить в здании мэрии 9 генератор-вибровозбудителей, 3 генератор-акустоизлучателей, проложить специализированные сети, проверить и запустить системы защиты речевой информации.

Какие государственные секреты могут обсуждаться в мэрии Симферополя, не совсем ясно: вряд ли глава города Елена Проценко и ее замы будут скрывать факты распределения средств в точном соответствии с бюджетной росписью или выволочки чиновникам, не справляющимся со своими обязанностями.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 27.04.20

Развожаев ввел в Севастополе масочный режим и проезд по QR-коду: масок нет, сервиса генерации кодов – тоже (ВИДЕО). / В Крыму социальная напряженность выросла в 2 раза. / Экс-посол США в Киеве уверяет украинцев в скорой «сдаче Донбасса ослабевшим Путиным». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»