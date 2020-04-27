На Украине советуют Киеву брать пример с Москвы

Власти Украины слабы и не могут мобилизовать ресурсы для быстрой постройки больниц, как это сделали в России или в Китае.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, всё, на что способна команда Зеленского, это освободить места в обычных клиниках для приёма больных коронавирусом.

«Что касается количества построенных на Украине больниц за время пандемии коронавируса, когда коронавирус был на пике в Китае – они построили больницу около 10000 коек, а в районе Новой Москвы, под Москвой, – за три недели построили большую больницу.

Возможно, у нас не было такой необходимости строить отдельную клинику, потому что якобы хватало мест в обычных клиниках, в которых спешным порядком были освобождены места и построены инфекционные боксы, но модель этой мобилизационной реакции на коронавирус во многом проявлялась – как и сколько построили больничных коек в той или иной стране за время коронавируса.

Это говорит о том, что там есть власть, что эта власть работает мобильно, что она может мобилизовать ресурсы, сделать это быстро. Можем ли мы сделать так или нет? К несчастью, нет», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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