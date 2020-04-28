В Крыму в статистику инфицированных COVID-19 включают не всех заболевших коронавирусом

В Крыму в течение суток подтверждено 9 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зарегистрированных инфицированных – 79.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семеро из вновь заболевших заразились от семьи волонтеров в Ялте. Они входили в круг выявленных контактов и находились под наблюдением.

Еще один случай выявлен в детской республиканской клинической больнице: заболел сотрудница. Среди контактных – 21 медработник и 19 пациентов.

В Алуште у заболевшего выявлено пока 7 контактов: 6 находятся на домашней самоизоляции, 1 госпитализирован с проявлениями инфекционного заболевания.

Кроме того, зафиксирован случай заражения в пгт Новоозерное: мужчина вернулся из Ярославской области, где входил в круг дальних контактов с заболевшим. Уехал он из очага до завершения карантина или инфекция была выявлена по истечению 14-дневного срока «инкубации», не уточняется.

В правительстве Крыма заявляют, что этот человек «учтен» в Ярославской области и в крымскую статистику не входит. Тем не менее, госпитализирован инфицированный в Крыму, а его жена и двое детей отправлены в обсерватор в Евпатории.

Симферополь, Лиана Макоба

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