В Крыму школьникам выдали сухие пайки с некачественными продуктами

В Крыму школьникам выдали сухие пайки с некачественными консервами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в Саках. Городские власти проблему признали:

«В продовольственных наборах, которые вчера были выданы части школьников, оказалась продукция, не соответствующая сертификатам качества, – сообщил глава городской администрации Александр Овдиенко. – Речь идёт о рыбных консервах «САРДИНА» крымского изготовителя ООО «ФОРТУНА».

Совместно с родителями, руководством отдела образования города и поставщиком, я осуществил осмотр содержимого в банках и убедились в этом. На сегодняшний день, мною даны поручения: выдачу данной продукции прекратить, ранее выданную изъять».

Вместо испорченных консервов мэрия обещает выдать другие продукты, производителю будут предъявлены претензии.

«Да, очень неприятно было увидеть в консерве «сюрприз», – комментируют произошедшее горожане». «Эти консервы кошечка не стала кушать».

Саки, Лиана Макоба

Саки. Другие новости 28.04.20

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