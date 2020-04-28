В Севастополе увеличилось число зараженных COVID-19

В Севастополе подтвержден новый случай коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заражение выявлено у пациентки горбольницы №9. В целом с начала эпидемии в городе зафиксированы 37 случаев заболевания.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 28.04.20
В Крыму школьникам выдали сухие пайки с некачественными продуктами. / «Он же еврей!» – израильский эксперт поражён «политической подлостью» Зеленского. / Кремль с интересом ждёт, когда Зеленский выполнит «домашнюю работу». Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube