В Севастополе увеличилось число зараженных COVID-19

В Севастополе подтвержден новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заражение выявлено у пациентки горбольницы №9. В целом с начала эпидемии в городе зафиксированы 37 случаев заболевания.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 28.04.20

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