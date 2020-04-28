Симферопольский «Арал»: в водохранилище столицы Крыма осталась 1/6 часть «полезной» влаги (ФОТО)

Симферопольское водохранилище неуклонно «тает»: в водоеме осталась четверть от его максимального объема.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к концу апреля вода отступила еще на несколько метров по сравнению с мартом, обнажив не только камни, покрытые ракушками, но и обломки древней керамики.

Место, где река Салгир традиционно впадает в водоем , и теперешние водные границы разделяют уже около 200 метров сухой земли, вся влага сконцентрирована в районе плотины. Попасть с одного берега водохранилища на другой теперь можно, беспрепятственного пройдя по его дну.

Когда-то водохранилище начиналось недалеко от дома с красной крышей

Местные жители беспокоятся о том, что в случае ветреной погоды пыль с обмелевшего водоема понесет и в долину Салгира и на примыкающий к нему густонаселенный район Марьино.

«При сильном южном ветре пылевая завеса может накрыть и центр Симферополя», – волнуются горожане.

На Партизанском водохранилище наблюдается похожая картина.

«По ощущениям Партизанка выглядит более наполненной, чем Симферопольское водохранилище, но по сравнению с февралем очень сильно оголились берега, вода плещется где-то на дне», – сообщили корреспонденту РИА «Новый День» жители близлежащего села.

В начале апреля крымские чиновники оценивали запасы Симферопольского водохранилища в 11 млн. м³ (максимальная емкость 36 млн м³ – прим. РИА «Новый День»), Партизанского – 11,4 млн. м³ (34,4 млн м³), Аянского – 3 млн. м³ (3,9 млн м³). Последние два водохранилища считаются основными источниками воды для крымской столицы.

Симферопольское водохранилище 3 февраля 2020 года

18 марта

27 апреля

По оценкам главы республиканского госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Игоря Вайля, крымская столица ежесуточно потребляет 140-150 тыс. м³, то есть ресурсов водохранилища хватит, в лучшем случае, на 40-42 дня. Это без учета ежедневных испарений и потерь в водопроводных сетях.

По традиции в первых числах месяца Вайль рассчитывал на обильные ливни. В очередной раз его надежды не оправдались. Серьезных осадков на полуострове вновь не дождались. В Симферополе за 28 дней пролился лишь один дождь – 20 апреля. Крымские синоптики дают пессимистичный прогноз и на начало мая.

«Сейчас начинается такой период, когда на сильные дожди рассчитывать особо не приходится: осадки носят локальный характер, то есть в одном районе могут быть, слабенькие, а в соседнем – уже нет. В начале месяца, с 3 по 5 мая, по предварительному прогнозу, местами возможны кратковременные дожди», – рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в крымском Гидрометцентре.

Их потенциала не хватит, чтобы напоить «задыхающиеся» водохранилища. На таяние снега в горах надежд тоже мало. Как рассказали местные метеорологи, февраль оказался необычайно засушливым. В бассейнах большинства рек выпало от 0.7 мм до 7.5 мм осадков, что составило 2% – 20% нормы. В бассейне реки Демерджи, в городе Алушта, выпало 0.1 мм осадков (0.3% нормы), а в бассейне реки Коккозка их вообще не наблюдалось. В марте дефицит осадков на Ай-Петри составил 91%, а на Ангарском перевале – 96%. При этом весь снег сошел с Ай-Петри еще 7 марта. Из-за бесснежной зимы к началу апреля водохранилища не досчитались трети прошлогоднего объема –

106,26 млн м³ вместо 194,5 млн м³.

«Похожее критическое обмеление Симферопольского водохранилища наблюдалось 36 лет назад, весной 1994-го года. Лето тоже было очень засушливым. Дожди пошли только осенью», – поделился воспоминаниями симферополец Максим Каширский.

Между тем, по словам мэра Симферополя Елены Проценко, в настоящее время ведется реконструкция водовода из Вилинского водозабора. К концу мая работы должны быть завершены. Крымские власти планируют ежесуточно перебрасывать из него на нужды симферопольцев 20-30 тыс м³.

«Параллельно идет строительство водовода для подачи воды из Ивановского водозабора. Он тоже будет подключен до конца мая. Я думаю, что сроки не будут нарушены», – заявила Проценко (напомним, аналогичный оптимизм градоначальница демонстрировала и по поводу моста через реку Салгир, однако сроки заершения ремонта несколько раз переносились).

Ивановский водозабор даст крымской столице еще 20-27 тыс. м³ в сутки. Помимо прочего на данный момент спешно ремонтируют Межгорный водовод и строят перемычку «от резервуаров чистой воды до Аянского водовода». В общей сложности, усилия должны обеспечить Симферополь 57 тыс. м³, что составляет треть от ежесуточных потребностей города.

Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз не исключил, что летом в целях экономии жителям крымской столицы и близлежащих населенных пунктов воду будут подавать по графику.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 28.04.20

Зеленский не может назначить Саакашвили вице-премьером – украинские СМИ. / В Севастополе увеличилось число зараженных COVID-19. / В Крыму школьникам выдали сухие пайки с некачественными продуктами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»