В Крыму рассекретили архивы о преступлениях нацистов на полуострове

В Крыму рассекретили архивные данные о преступлениях нацистов и их пособников на территории полуострова в годы Великой Отечественной войны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре 1941 года немецко-румынские войска вышли к Перекопскому перешейку, полностью отрезав полуостров от СССР. Захватчики прорвали оборону, расчленив группировку советских войск в Крыму и постепенно захватив всю территорию.

За время оккупации фашисты уничтожили более 130 тысяч и угнали в рабство более 85 тысяч человек, полностью разрушили города Керчь и Севастополь, 127 сельских населенных пунктов, многие курорты и исторические памятники, 300 промышленных предприятий, свыше 22,9 тысячи жилых домов.

9 мая 1944 года советские войска взяли Севастополь, полностью очистив полуостров от захватчиков.

«Копии писем, отчетов, протоколов допросов и иных документов, свидетельствующих о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период оккупации полуострова, переданы в Государственный архив Республики Крым и архив города Севастополя в рамках проекта «Без срока давности», направленного на разоблачение нацистских преступлений и увековечивание памяти жертв геноцида мирного населения», – сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю.

Симферополь, Лиана Макоба

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