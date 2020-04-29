В Крыму в свободной продаже появились защитные маски. Очень дорого

В Симферополе в свободной продаже появились защитные маски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще несколько дней назад подобных средств защиты не было нигде. В аптеках, объясняя их отсутствие, ссылались на распоряжения властей: «Маски будут продавать только в государственных аптеках». Под «государственными» работники прочих аптек понимали учреждения, принадлежащие ГУП РК «Крым-фармация».

Большинство аптечных пунктов «Крым-фармации» располагаются в больницах и поликлиниках. Некоторые из них по случаю карантина закрыты вообще, в другие вход без масок запрещен.

На всех магазинчиках, расположенных на территории симферопольских рынков появились предупреждения: «Больше двух человек не входить! Без масок не обслуживаем!». По этому поводу умелое население нашило себе масок из подручных средств. Старушки достали лоскутки веселых расцветок, молодежь предпочла черные.

А медики научили всех быстро и просто делать маски из бинта

Объявления в сети предлагали: «Оптом 10 штук – не медицинские. 100 шт по 40 руб/шт, доставка по Крыму».

Однако теперь одноразовые маски появились в свободной продаже.

В аптеке можно поштучно приобрести по 35 руб/шт. Все надписи на пакетике – исключительно на китайском языке, поэтому понять, сколько времени она прослужит, как часто ее нужно менять неизвестно.

В сетевых продуктовых магазинах на кассе лежат наборы масок. Цены поражают: 720 рубля за 10 штук. Пораженные покупатели делятся впечатлениями: «Вообще с ума посходили!»

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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