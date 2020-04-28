Несколько десятков инфицированных коронавирусом зафиксировано на одной из строек Севастополя

В Севастополе подтверждено еще 36 случаев коронавируса. Об этом заявил ВРИО губернатора Михаил Развожаев на совещании президента Владимира Путина с главами субъектов РФ.

«Перед совещанием пришла информация – на одной из стройплощадок подтвердился очаг небольшой, 36 инфицированных. Там легкое, бессимптомное проявление, но тем не менее, все подтвердившиеся строители госпитализированы, очаг обсервирован. К таким случаям, которые возникли, по плану, мы не были подготовлены», – сообщил градоначальник.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные инфекция была выявлена у военного строителя, работающего на инфекционном госпитале Минобороны. Мужчина жил в хостеле с еще 60-ю рабочими. Всего на стройке работает 700 человек, из них 200 севастопольцев, уезжавших домой после смены. Объект переводят в режим обсерватора: для рабочих развернут палаточный лагерь, где будут находиться под медицинским наблюдением.

Еще один инфицированный военный строитель работает на стройке в аэропорту Бельбек. Около 80 строителей объекта живут в изолированном лагере – в вагончиках. Лагерь тоже переводится в режим обсерватора. На каком именно объекте возник очаг, Развожаев не уточнил.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 28.04.20

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