Подавляющее большинство украинцев не видит улучшения ситуации с коронавирусом в стране

Большинство опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Чуть меньше, что не меняется.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в последнем социологическом исследовании украинской компании «Рейтинг».

Так, 43% опрошенных подозревают, что эпидемиологическое положение страны ухудшилось. О том, что динамика не меняется, заявили 33%.

Об улучшении ситуации говорят 15% украинских граждан.

При этом, наибольшее количество оптимистов среди тех, кто не следит за новостями о распространении эпидемии.

По данным социологов, внимательно отслеживают информацию в социальных сетях и на ТВ 68% украинцев. От случая к случаю – 19%. Совершенно не интересуются эпидемиологической ситуацией в стране 9% граждан.

Напомним, на 28 апреля на Украине зарегистрировано 9 410 инфицированных коронавирусом. За сутки прибавился 401 заражённый. За время эпидемии 239 умерли, 992 выздоровели.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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