Крым полностью закроют для приезжих до 12 мая

На время майских праздников в Крыму вводятся жесткие ограничения для приезжих. Такое решение приняло правительство РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 по 11 мая беспрепятственный проезд на полуостров будет разрешен только для тех, кто зарегистрирован в Крыму либо владеет здесь жилой недвижимостью: им будут вручаться постановления о 14-дневной самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Всех остальных в обязательно порядке на 2 недели будут помещены в обсерваторы. Сейчас решается вопрос о разворачивании резервных мощностей под подобные учреждения.

«Это вынужденная мера, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – С 12 числа планируется достаточно большое количество видов деятельности. И главное – не допустить второй волны. Если мы этого не сделаем, за время праздников могут привезти все, что угодно».

Глава РК не уточнил, будет ли пребывание в обсерваторах платным, но, напомним, что в случае принудительного помещения пациенту выставляется счет, исходя из расценок, сопоставимых со стоимостью проживания в объектах турсферы среднего ценового сегмента.

Симферополь, Лиана Макоба

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