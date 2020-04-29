Число заболевших COVID-19 в Крыму приближается к сотне

В Крыму за сутки подтверждено 10 новых случаев коронавируса. Заболевшие выявлены в трех ранее зафиксированных очагах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое заболевших – это сотрудники терапевтического отделения горбольницы в Алуште, куда ранее была госпитализирована 95-летняя женщина с коронавирусом. Источник заражения самой пациентки выяснить до сих пор не удалось, но она передала инфекцию медикам. Одна из вновь заболевших, несмотря на запрет медикам в условиях пандемии совмещать несколько должностей, работала одновременно в терапии и отделении гемодиализа. И теперь часть пациентов, нуждающихся в срочных процедурах требуется перевести в другие медучреждения.

Еще четверо заболевших – это сотрудники детской республиканской больницы. Одна из них первой осматривала поступившего ребенка с инфекцией.

Третий очаг образовался из контактов пассажира поезда Москва – Симферополь, которого отвезли в больницу прямо с вокзала. За сутки заболели еще трое.

В целом, на сегодняшний день в РК подтверждено 89 случаев COVID-19.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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