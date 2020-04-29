В Крыму продлили запрет на посещение лесов и разжигание костров

В Крыму продлили запрет на посещение лесов и особый противопожарный режим.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», заходить в леса и, соответственно, разжигать там костры, как и на любой другой территории, помимо собственного приусадебного участка, запрещено до 12 мая включительно.
Нарушителям грозят штрафы от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 29.04.20
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