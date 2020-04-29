В Крыму продлили запрет на посещение лесов и разжигание костров

В Крыму продлили запрет на посещение лесов и особый противопожарный режим.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заходить в леса и, соответственно, разжигать там костры, как и на любой другой территории, помимо собственного приусадебного участка, запрещено до 12 мая включительно.

Нарушителям грозят штрафы от 5 тысяч до 500 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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