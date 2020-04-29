В Крыму разбили и выбросили на свалку мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны

В Феодосии выбросили на свалку мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», обломки памятника обнаружены на границе Карадагского заповедника у родника «Лягушка». По всей видимости, мемориал был установлен на братской могиле: на обломках видны разные фамилии.
Местные жители обратились в правоохранительные органы, сообщают «Вести Крым».
Феодосия, Олег Яковенко
Феодосия. Другие новости 29.04.20
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