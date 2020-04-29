Пока Путин думает: Украина начала обучать Миллера экономить деньги «Газпрома»

Российская компания «Газпром» может сэкономить внушительные средства, если вместо пустой траты денег за неполные объёмы транзита, воспользуется украинскими газовыми хранилищами, услуги которых, значительно дешевле европейских.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением к российскому концерну выступил глава оператора газотранспортной системы Украины (ГТСУ) Сергей Макогон.

По его словам, «Газпром» полностью оплачивает Украине оговорённые контрактом объёмы транзита в ЕС (178 млн куб. в сутки), но прокачивает только 150 млн куб. в сутки.

В тоже время, в условиях избытка голубого топлива в Европе, российская компания платит за хранение своего газа в европейских хранилищах, хотя хранение в украинских ПХГ обошлось бы намного дешевле.

«Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности (украинских ПХГ). «Газпром» тоже может хранить газ в украинских ПХГ», – цитирует Макогона РБК.

«Уже сейчас компания не полностью использует оплаченные мощности по транзиту – из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется», – объясняет Макогон.

«Газпром» мог бы не терять зря деньги, а загружать в трубу весь объём по договору, отправляя часть газа в Европу, а часть – оставляя в украинских хранилищах до улучшения конъюнктуры на рынке, советует глава ГТСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.04.20

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